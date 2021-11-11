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У Кинг-Конга из Динамо новая татуировка (фото)

Олег Люлька
11 ноября, 15:33
Вратарь киевской команды Денис Бойко набил себе над лодыжкой большую букву "Д"

Денис Бойко и его татуировки / Фото: Instagram

33-летний голкипер киевского Динамо Денис Бойко во время выходных, образовавшихся в связи с паузой на игры сборных, решил добавить красок своему телу.

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Бойко по прозвищу Кинг-Конг набил на ноге татуировку – большую букву "Д", как на эмблеме киевского Динамо.

"Особенная татуировка для меня", – написал в Instagram голкипер.

Впрочем, подписчики Кинг-Конга считают, что новое тату можно ассоциировать не только с нынешним клубом вратаря.

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"Д-Динамо, Д-Днепр, Д-Дэн", – написал один из фолловеров Бойко.

Отметим, что по соседству с буквой "Д" на ноге у Бойко красуется другая татуировка – ветка каштана, символа Киева.

Вообще, каких только тату нет на теле у Бойко. Например, на спине у него набиты обезьяны и совы, а на плече – дракон.

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"Много у меня тату. Я так сосчитать уже и не могу. Руки забиты, и спина. Нужно вспоминать, когда та или иная работа были сделаны. Первая татуировка? На правом плече дракон. Этот дракон был сделан самым первым, позже я его доделывал", – рассказывал ранее Бойко.

"Чтобы что-то нанести на свое тело, нужно 200 раз взвесить это, подумать, передумать. Это должны быть знаковые события. Я, например, играл в финале Лиги Европы, но у меня нет татуировки, связанной с этим финалом. Потому что запоминается только первое место", – добавил Денис.