Ти тут граєш, а твоя країна плаче. Фанат Атлетіко дорікнув Луніну

Андрій Лунін / Фото: Twitter

Минулої неділі відбувся довгоочікуваний дебют Андрія Луніна у Прімері за Реал. Український воротар не зумів зберегти ворота "сухими" і його команда програла у принциповому матчі 0:1.

Але на цьому неприємності Луніна не скінчилися. Під час розминки перед матчем уболівальник Атлетіко вигукував на адресу українця неприємні закиди. Фанат Атлетіко намагався засудити Луніна за його присутність на матчі під час війни в Україні.

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"Ти тут граєш, а твоя країна плаче", – цитує горе-вболівальника іспанське видання Marca.

Варто зазначити, що глядачі на трибунах не підтримали вигуки вболівальника та почали свистіти йому у відповідь.

Додамо, що Андрія Луніна не можна дорікнути у байдужості до війни в Україні. Уродженець Харківщини неодноразово приймав участь у благодійних акціях, а також закликав іспанців надати фінансову допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.