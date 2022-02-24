Тварюко, помри вже! Ексдинамівець Путіну

Рибалка "дипломатично" звернувся до агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка, який нині виступає за Олександрію, відреагував на початок широкомасштабної війни Росії проти України

"Тварюко, помри вже нарешті", – написав 31-річний Рибалка у себе в сторіз на фоні фото президента РФ Володимира Путіна.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

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Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.

Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.

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