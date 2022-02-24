23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка 2
Аякс 2
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Новини футболу

Тварюко, помри вже! Ексдинамівець Путіну

Павло Василенко
24 лютого, 09:38
Реакція колишнього футболіста збірної України Сергія Рибалки на повномасштабну війну Росії проти нашої країни

Рибалка "дипломатично" звернувся до агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка, який нині виступає за Олександрію, відреагував на початок широкомасштабної війни Росії проти України

"Тварюко, помри вже нарешті", – написав 31-річний Рибалка у себе в сторіз на фоні фото президента РФ Володимира Путіна.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

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Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.

Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.

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Деталі

  • О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранено, 19 – зниклі безвісти.
  • О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.
  • У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.
  • У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області три удари по складах 17-ї танкової бригади.
  • Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА
  • Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.