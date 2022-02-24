Тварь, умри уже! Экс-динамовец Путину

Рыбалка "дипломатично" обратился к агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, выступающий сейчас за Александрию, отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.
"Тварь, умри уже наконец-то", – написал 31-летний Рыбалка у себя в сториз на фоне фото президента РФ Владимира Путина.
Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.
На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.
Есть погибшие.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.
Подробности
- В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 — погибших, 7 — ранены, 19 — без вести пропавшие.
- В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
- В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
- В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.
- Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА
- Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.