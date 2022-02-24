Тварь, умри уже! Экс-динамовец Путину

Рыбалка "дипломатично" обратился к агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, выступающий сейчас за Александрию, отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.

"Тварь, умри уже наконец-то", – написал 31-летний Рыбалка у себя в сториз на фоне фото президента РФ Владимира Путина.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.

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