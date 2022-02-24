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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Тварь, умри уже! Экс-динамовец Путину

Павел Василенко
24 февраля, 09:38
Реакция бывшего футболиста сборной Украины Сергея Рыбалки на полномасштабную войну России против нашей страны

Рыбалка "дипломатично" обратился к агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, выступающий сейчас за Александрию, отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.

"Тварь, умри уже наконец-то", – написал 31-летний Рыбалка у себя в сториз на фоне фото президента РФ Владимира Путина.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.

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Подробности

  • В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 — погибших, 7 — ранены, 19 — без вести пропавшие.
  • В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
  • В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
  • В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.
  • Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА
  • Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.