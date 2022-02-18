"Тут замішані політика, гроші": український тренер підбив підсумок Олімпіади-2022

Остання гонка Джими на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні Олімпіада завершилася для біатлоністок. Єдина представниця України Юлія Джима фінішувала досить високо – на сьомому місці.

Проте традиційно Юлія відмовилася коментувати свій виступ. За неї віддувався тренер нашої команди Урош Велепець.

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Наставник упевнений, що Джима могла поборотися за медалі, але все зіпсувало падіння на першому колі.

"Що там сталося, я поки що не знаю. Ніхто з тренерів не бачив цей інцидент наживо, лише на екрані під час трансляції на стадіоні. Але якби цього падіння не було, де Юля втратила 20 секунд, ми могли б мріяти про диво – боротьбу за медалі. Тим не менш, сьоме місце – дуже хороший результат", – вважає Велепець.

Українська біатлоністка показала найкращу стрільбу у масстарті. Всього три промахи і це при жахливому вітрі.

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"Через падіння перша стрільба була складною психологічно. Ідеш у групі, і раптом уже солідно відстав від суперників. Приїжджаєш на стрільбище, усі вже давно стріляють, а хтось навіть відстрілявся. Тут було дві стратегії. Перша, ризикувати, швидко стріляти і потім бігти штрафні кола. Друга, вичікувати, коли вітер стихне. Юля обрала другу. І зробила все правильно. Хоча і до хвилини проводила на стрільбищі", – зазначив Велепець.

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Враховуючи всю коронавірусну чехарду в нашій команді, Велепець задоволений результатами українських біатлоністок у Пекіні-2022. Але підтримує своїх колег, які були за перенесення Олімпіади.

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"Ще влітку звучала пропозиція тренерів різних команд перенести на рік Олімпіаду, як зробили з літніми Іграми в Токіо. Але... Усі розуміють, що тут замішані політика, гроші... Нам сказали де і коли стартувати – і ми стартуємо. Це наша робота", – підсумував Велепець.

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