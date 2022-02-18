"Тут замешаны политика, деньги": украинский тренер подвел итог Олимпиады-2022

Последняя гонка Джимы на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня Олимпиада завершилась для биатлонисток. Единственная представительница Украины Юлия Джима финишировала довольно высоко – на седьмом месте.

Однако, традиционно, Юлия отказалась комментировать свое выступление. За нее отдувался тренер нашей команды Урош Велепец.

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Наставник уверен, что Джима могла побороться за медали, но все испортило падение на первом круге.

"Что там произошло, я пока не знаю. Никто из тренеров не видел этот инцидент вживую, только на экране во время трансляции на стадионе. Но не будь этого падения, где Юля потеряла 20 секунд, мы могли бы мечтать о чуде – борьбе за медали. Тем не менее, седьмое место – очень-очень хороший результат", – считает Велепец.

Украинская биатлонистка показала лучшую стрельбу в масс-старте. Всего три промаха и это при чудовищном ветре.

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"Из-за падения первая стрельба была сложной психологически. Идешь в группе, и вдруг уже солидно отстал от соперников. Приезжаешь на стрельбища, все уже давно стреляют, а кто-то даже отстрелялся. Тут было две стратегии. Первая, рисковать, быстро стрелять и потом бежать штрафные круги. Вторая, выжидать, когда ветер утихнет. Юля выбрала вторую. И сделала все верно. Хотя и до минуты проводила на стрельбище", – отметил Велепец.

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Учитывая всю коронавирусную чехарду в нашей команде, Велепец доволен результатами украинских биатлонисток в Пекине-2022. Но поддерживает своих коллег, которые были за перенос Олимпиады.

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"Еще летом звучало предложение тренеров разных команд перенести на год Олимпиаду, как сделали с летними Играми в Токио. Но... Все понимают, что тут замешаны политика, деньги... Нам сказали где и когда стартовать – и мы стартуем. Это наша работа", – подытожил Велепец.

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