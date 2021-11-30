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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Тут і бюджету Динамо не вистачить: агент озвучив комісійні за трансфер забивали

Олег Люлька
30 листопада, 12:52
Міно Райола, який є агентом Ерлінга Голанда, з майбутнього трансферу свого підопічного з дортмундської Борусії до іншого клубу хоче отримати 40 мільйонів євро

Міно Райола і Ерлінг Голанд / Фото: Twitter

Розмір фінансових апетитів Райоли було оприлюднено виданням SER Catalunya, яке проаналізувало шанси на перехід Ерлінга Голанда з Боруссії до Барселони.

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Як виявилося, у контракті Голанда з дортмундським клубом прописані відступні у розмірі 75 млн євро. Але ще 60 млн євро майбутньому клубу норвежця доведеться заплатити як комісію: 40 млн євро хоче отримати агент Міно Райола, 20 млн євро – батько футболіста Альф-Інге Голанд.

З урахуванням вимог фінансового Fair Play, яким Барселона і так відповідає насилу, перехід Ерлінга до каталонського клубу вважається майже нереальним.

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Зазначимо, що 40 млн євро, якими має намір поповнити свою кишеню Міно Райола, – це більше, ніж річний бюджет київського Динамо, що, за словами Ігоря Суркіса, становить 30-35 млн доларів.

Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

Додамо, що нідерландець італійського походження Міно Райола є агентом багатьох зірок – серед них Маттейс де Лігт (Ювентус), Поль Погба (МЮ), Генріх Мхітарян (Рома), Златан Ібрагімович (Мілан).

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Раніше вундеркінд із Дортмунда встановив фантастичний рекорд Бундесліги. 21-річний Голанд став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у ньому 50 голів.

Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

Також ми писали, що нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів норвезький форвард оновив рекорд Рууда ван Ністелроя, забивши 21 гол у своїх перших 17 матчах ЛЧ. Мессі та Роналду такі здобутки і не снилися!