Матюкливий жест: фрау з Вольфсбурга ефектно послала Холанда (відео)

Норвезький футболіст потрапив у смішну ситуацію під час святкування голу у матчі чемпіонату Німеччини

Бабуся "подякувала" Холанду за рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці поєдинку проти Вольфсбурга (3:1) Ерлінг Холанд забив третій гол Борусії та побіг святкувати до трибуни, показуючи пальцем на вболівальницю "вовків".

Жінці не сподобалася фамільярність юної зірки світового футболу і у відповідь показала Холанду непристойний жест, зігнувши руку в лікті.

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Цей момент встиг зафіксувати оператор трансляції і вболівальниця "Вольфсбурга" стала зіркою соціальних мереж.

Lady is not a fan of Haaland pic.twitter.com/bqZeEyCHQB - Chris (@sublump) November 27, 2021

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Сам форвард з гумором поставився до вчинку леді та оцінив роботу телевізійників.

"Нагорода найкращому гравцю матчу сьогодні вирушає оператору", – написав Холанд у своєму Twitter .

Нагадаємо, що у матчі з Вольфсбургом Холанду підкорився ще один бомбардирський рекорд – він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.