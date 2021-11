Матюкливий жест: фрау з Вольфсбурга ефектно послала Холанда (відео)

Наприкінці поєдинку проти Вольфсбурга (3:1) Ерлінг Холанд забив третій гол Борусії та побіг святкувати до трибуни, показуючи пальцем на вболівальницю "вовків".

Жінці не сподобалася фамільярність юної зірки світового футболу і у відповідь показала Холанду непристойний жест, зігнувши руку в лікті.

Цей момент встиг зафіксувати оператор трансляції і вболівальниця "Вольфсбурга" стала зіркою соціальних мереж.

