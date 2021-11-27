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Матюкливий жест: фрау з Вольфсбурга ефектно послала Холанда (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 листопада, 23:27
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Норвезький футболіст потрапив у смішну ситуацію під час святкування голу у матчі чемпіонату Німеччини
Бабуся "подякувала" Холанду за рекорд
Бабуся "подякувала" Холанду за рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці поєдинку проти Вольфсбурга (3:1) Ерлінг Холанд забив третій гол Борусії та побіг святкувати до трибуни, показуючи пальцем на вболівальницю "вовків".

Жінці не сподобалася фамільярність юної зірки світового футболу і у відповідь показала Холанду непристойний жест, зігнувши руку в лікті.

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Цей момент встиг зафіксувати оператор трансляції і вболівальниця "Вольфсбурга" стала зіркою соціальних мереж.

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Сам форвард з гумором поставився до вчинку леді та оцінив роботу телевізійників.

"Нагорода найкращому гравцю матчу сьогодні вирушає оператору", – написав Холанд у своєму Twitter .

Нагадаємо, що у матчі з Вольфсбургом Холанду підкорився ще один бомбардирський рекорд – він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.

Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS

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