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Тріумф українських легкоатлетів на Паралімпіаді-2020: золото і два срібла у фінальних змаганнях

Сергій Шаховець
31 серпня, 15:42
У змаганнях з легкої атлетики українці зуміли поповнити медальний кошик на три медалі: золото і два срібла довели кількість нагород України до 66

Максим Коваль завоював золоту медаль на Паралімпіаді-2020 на штовханні ядра / Фото: Reuters

Сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо відбулися змагання з легкої атлетики.

У фіналі змагань зі штовхання ядра серед чоловіків у класі F20 (розумово відсталі спортсмени) брали участь два українці – Максим Коваль та Олександр Яровий.

У своїй третій спробі Максим показав результат 17,34 м і завоював золоту нагороду в цій дисципліні. Це новий світовий рекорд!

Олександр Яровий з результатом 17,30 став срібним призером .

Ще одну медаль для української команди виграла бігунка Юлія Шуляр. У фінальних змаганнях з бігу на 400 метрів вона була другою, поліпшивши персональний рекорд – 56,18 сек. Це перша нагорода Юлії на Паралімпійських іграх.

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Сьогодні українські спортсмени завоювали 12 нагород на Паралімпіаді-2020!

У загальному медальному заліку на рахунку України 66 медалей – 15 золотих, 32 срібні і 19 бронзових.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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