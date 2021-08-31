Триумф украинских легкоатлетов на Паралимпиаде-2020: золото и два серебра в финальных соревнованиях

Максим Коваль завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в толкании ядра / Фото: Reuters

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио состоялись соревнованиях по легкой атлетике.

В финале соревнований по толканию ядра среди мужчин в классе F20 (умственно отсталые спортсмены) принимали участие два украинца – Максим Коваль и Александр Яровой.

В своей третьей попытке Максим показал результат 17,34 м и завоевал золотую награду в этой дисциплине. Это новый мировой рекорд!

Александр Яровой с результатом 17,30 стал серебряным призером.

Еще одну медаль для украинской команды выиграла бегунья Юлия Шуляр. В финальных соревнованиях в беге на 400 метров она была второй, улучшив персональный рекорд – 56,18 сек. Это первая награда Юлии на Паралимпийских играх.

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Сегодня украинские спортсмены завоевали 12 наград на Паралимпиаде-2020!

В общем медальном зачете на счету Украины 66 медалей – 15 золотых, 32 серебряных и 19 бронзовых.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020