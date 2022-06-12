Тренеру Вірменії заборонили відповідати на питання щодо війни в Україні

Капаррос не зміг прокоментувати війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Україна розгромила Вірменію (3:0) у матчі Ліги націй. Номінально домашній поєдинок українці змушені провадити у Польщі. Військова агресія Росії не дозволяє забезпечити безпеку учасникам міжнародного матчу в Україні.

Збірна Вірменії публічно не підтримала Україну у протистоянні російським загарбникам. А після матчу у Лізі націй вирішила накласти цензуру на питання щодо війни в Україні.

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Під час пресконференції наставнику вірменської команди відмовилися перекладати питання української журналістки видання Tribuna Ірини Козюпи.

"Цей матч повинен був пройти в Україні, але сьогодні збірні грають у Польщі, бо 24 лютого Росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна. Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії у цьому матчі ніяк не висловила своєї підтримки Україні?" – запитала Ірина Козюпа.

Проте організатори пресконференції відмовилися перекладати питання, пояснивши, що "це футбольний матч, а не політика, і тренер не відповідатиме на це". Капаррос обмежився короткою відповіддю: "Сорі".

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Зазначимо, що Вірменія зберігає нейтралітет у питанні війни Росії проти України. У ЗМІ також були повідомлення, що керівництво Вірменії передало агресору чотири винищувачі Су-30.

Раніше ми повідомляли, що під час матчу фанати збірної України показали креативний банер з зображенням російського фюрера та закликом зупинити війну. Глава окупантів Путін був поміщений усередину презерватива.