Тренер, який відмовив збірній України, зганьбився на шоу Хто хоче стати мільйонером (відео)

Гаррі Реднапп не зміг заробити на шоу ні копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер відповів правильно на три перші питання, але четверте виявилося йому не під силу. Хоча насправді воно було не таким важким.

Читайте також: 5 ганебних випадків на шоу "Хто хоче стати мільйонером". Ці люди лякають своїми знаннями (відео)

Реклама

Питання звучало так: Хто зіграв ветерана В'єтнаму Джона Рембо у п'яти фільмах?

Варіантами відповіді були Мел Гібсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Вілліс та Сільвестр Сталлоне.

Реклама

Реднапп навіть скористався підказкою 50 на 50, але це не врятувало його від неправильної відповіді. Англієць обрав варіант "Брюс Вілліс" і втратив усю зароблену суму.

Джона Рембо зіграв Сільвестр Сталлоне:

Реклама

Реднапп став першою знаменитістю, яка залишила шоу без єдиного виграного фунта. Зазначимо, що то був благодійний випуск.

До честі тренера слід зазначити, що він дуже засмутився, що не зміг заробити гроші для благодійного фонду і відразу ж у студії зробив пожертву з власної кишені, пише The Sun.

Додамо, що наприкінці 2012 року, після відходу Олега Блохіна в Динамо, Гаррі Реднапп міг очолити збірну України, проте вважав за краще тоді стати тренером команди Квінс Парк Рейнджерс.