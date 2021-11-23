Тренер, отказавший сборной Украины, опозорился на шоу Кто хочет стать миллионером (видео)

Гарри Реднапп не смог заработать на шоу ни копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер ответил правильно на три первых вопроса, но четвертый оказался ему не по силам. Хотя на самом деле он был не таким уж тяжелым.

Читайте также: 5 позорных случаев на шоу "Кто хочет стать миллионером". Эти люди пугают своими знаниями (видео)

Реклама

Вопрос звучал так: Кто сыграл ветерана Вьетнама Джона Рэмбо в пяти фильмах?

Вариантами ответа были Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Реклама

Реднапп даже воспользовался подсказкой 50 на 50, но это его не спасло от неправильного ответа. Англичанин выбрал вариант "Брюс Уиллис" и потерял всю заработанную сумму.

Джона Рэмбо сыграл Сильвестр Сталлоне:

Реклама

Реднапп стал первой знаменитостью, покинувшей шоу без единого выигранного фунта. Отметим, что это был благотворительный выпуск.

К чести тренера нужно отметить, что он очень расстроился, что не смог заработать деньги для благотворительного фонда и сразу же в студии сделал пожертвование из собственного кармана, сообщает The Sun.

Добавим, что в конце 2012 года, после ухода Олега Блохина в Динамо, Гарри Реднапп мог возглавить сборную Украины, однако предпочел тогда стать тренером команды Куинз Парк Рейнджерс.