23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Тренер, отказавший сборной Украины, опозорился на шоу Кто хочет стать миллионером (видео)

Александр Трикиша
23 ноября, 16:56
Известный английский тренер Гарри Реднапп стал участников популярного шоу "Кто хочет стать миллионером", но покинул студию с позорным результатом

Гарри Реднапп не смог заработать на шоу ни копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер ответил правильно на три первых вопроса, но четвертый оказался ему не по силам. Хотя на самом деле он был не таким уж тяжелым.

Читайте также: 5 позорных случаев на шоу "Кто хочет стать миллионером". Эти люди пугают своими знаниями (видео)

Реклама

Вопрос звучал так: Кто сыграл ветерана Вьетнама Джона Рэмбо в пяти фильмах?

Вариантами ответа были Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Реклама

Реднапп даже воспользовался подсказкой 50 на 50, но это его не спасло от неправильного ответа. Англичанин выбрал вариант "Брюс Уиллис" и потерял всю заработанную сумму.

Джона Рэмбо сыграл Сильвестр Сталлоне:

Реклама

Реднапп стал первой знаменитостью, покинувшей шоу без единого выигранного фунта. Отметим, что это был благотворительный выпуск.

К чести тренера нужно отметить, что он очень расстроился, что не смог заработать деньги для благотворительного фонда и сразу же в студии сделал пожертвование из собственного кармана, сообщает The Sun.

Добавим, что в конце 2012 года, после ухода Олега Блохина в Динамо, Гарри Реднапп мог возглавить сборную Украины, однако предпочел тогда стать тренером команды Куинз Парк Рейнджерс.