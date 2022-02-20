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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Тренер Фінляндії зганьбив Росію після матчу

Андрій Трофімов
20 лютого, 20:07
Мікко Маннер насипав сіль на рану росіянам після того, як збірна Фінляндії обіграла РОК у фіналі хокейного турніру Олімпіади

Тренер фінів: "Це була найлегша гра в Пекіні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Лежачого не б'ють. Але тренер збірної Фінляндії з хокею Мікко Маннер зробив виняток із цього правила, вирішивши добити своїм висловом росіян після фінального матчу на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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Нагадаємо, останнього дня зимової Олімпіади фіни обіграли команду РОК 2:1, уперше ставши олімпійськими чемпіонами з хокею.

За словами Маннера, його команда навіть не спітніла.

"Фінальний виступ видався для нас найлегшим з усіх на Олімпіаді. Картина гри була такою, що сьогодні ми володіли ініціативою, а майстерність росіян так і не виявилася", – наводить видання Yle слова Маннера, які прозвучали для збірної РОК як вирок.

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Фінляндія стала Олімпійським чемпіоном з хокею / Фото: REUTERS

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, що Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям.

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