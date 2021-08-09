Тренер чемпіонів світу може очолити головну збірну країни

Олександр Петраков / Фото: ФФУ

Як уже повідомлялося, 12 серпня Виконком УАФ повинен назвати ім'я нового тренера збірної України. Основний претендент на цю посаду – Сергій Ребров нині перебуває в Києві і 10 серпня повинен зустрітися з керівництвом УАФ, повідомляє Meta-ratings.

За даними джерела, 11 серпня Сергій Станіславович повернеться в ОАЕ, де пов'язаний річним контрактом із місцевим клубом Аль-Айн. Після зустрічі з керівництвом стане відомо, чи зможе український фахівець розірвати чинний контракт.

Сергій Ребров / Фото: Getty Images

У разі невдалого результату переговорів УАФ зосередиться на пошуках нового кандидата на пост головного тренера національної збірної.

За даними Meta-ratings, якщо Аль-Айн не відпустить Реброва у збірну, то виконувачем обов'язків головного тренера можуть запропонувати Олександру Петракову, під чиїм керівництвом молодіжна збірна України U-20 ставала чемпіоном світу в 2019 році.

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Олександр Петраков / Фото: УАФ

Наразі Олександр Петраков очолює юнацьку збірну України U-18.

Повідомляється, що крім Реброва, Виконком УАФ не розглядатиме інші кандидатури на пост головного тренера збірної України.

Раніше була інформація, що Мирон Маркевич подав у відставку з поста голови комітету збірних УАФ і йому ніхто не пропонував очолити головну команду країни.