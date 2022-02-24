8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Вимога Федерації бобслею України: "Виключити Росію зі світового спорту!"

Сергій Шаховець
24 лютого, 17:32
Федерація бобслею та скелетону України закликала викинути Росію з системи світового спорту

Росія має бути виключена зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідну заяву Федерація бобслею та скелетону України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 24 лютого 2022 року, російсько-фашистські загарбники розпочали повномасштабний наступ на нашу країну. Кожен росіянин несе особисту та повну відповідальність за численні смерті, які принесла Росія до українських родин.

У зв'язку з цим український спорт не має права бути осторонь цієї війни.

Всеукраїнська Федерація бобслею та скелетону вимагає повністю ізолювати всіх спортивних представників Росії від участі у будь-яких міжнародних спортивних заходах! Без жодних винятків!

Ми відкрито звертаємось до Мінспорту України, НОК України та всіх міжнародних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту негайно ініціювати питання виключення представників Росії з системи світового спорту!" – йдеться у зверненні Федерації бобслею та скелетону України.

Реклама

Раніше герой Олімпіади-2022 Владислав Гераскевич написав емоційний пост у соцмережах.

"Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Кожен росіянин відповідальний за це і має нести відповідальність".

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, тривають атаки агресора на Донбасі.