Вимога Федерації бобслею України: "Виключити Росію зі світового спорту!"

Росія має бути виключена зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні
Відповідну заяву Федерація бобслею та скелетону України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, 24 лютого 2022 року, російсько-фашистські загарбники розпочали повномасштабний наступ на нашу країну. Кожен росіянин несе особисту та повну відповідальність за численні смерті, які принесла Росія до українських родин.
У зв'язку з цим український спорт не має права бути осторонь цієї війни.
Всеукраїнська Федерація бобслею та скелетону вимагає повністю ізолювати всіх спортивних представників Росії від участі у будь-яких міжнародних спортивних заходах! Без жодних винятків!
Ми відкрито звертаємось до Мінспорту України, НОК України та всіх міжнародних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту негайно ініціювати питання виключення представників Росії з системи світового спорту!" – йдеться у зверненні Федерації бобслею та скелетону України.
Раніше герой Олімпіади-2022 Владислав Гераскевич написав емоційний пост у соцмережах.
"Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Кожен росіянин відповідальний за це і має нести відповідальність".
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, тривають атаки агресора на Донбасі.