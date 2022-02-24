Вимога Федерації бобслею України: "Виключити Росію зі світового спорту!"

Росія має бути виключена зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідну заяву Федерація бобслею та скелетону України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 24 лютого 2022 року, російсько-фашистські загарбники розпочали повномасштабний наступ на нашу країну. Кожен росіянин несе особисту та повну відповідальність за численні смерті, які принесла Росія до українських родин.

У зв'язку з цим український спорт не має права бути осторонь цієї війни.

Всеукраїнська Федерація бобслею та скелетону вимагає повністю ізолювати всіх спортивних представників Росії від участі у будь-яких міжнародних спортивних заходах! Без жодних винятків!

Ми відкрито звертаємось до Мінспорту України, НОК України та всіх міжнародних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту негайно ініціювати питання виключення представників Росії з системи світового спорту!" – йдеться у зверненні Федерації бобслею та скелетону України.