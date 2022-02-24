Требование Федерации бобслея Украины: "Исключить Россию из мирового спорта!"

Россия должна быть исключена из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Соответствующее заявление Федерация бобслея и скелетона Украины опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 24 февраля 2022 года, российско-фашистские захватчики начали полномасштабное наступление на нашу страну. Каждый россиянин несет личную и полную ответственность за многочисленные смерти, которые принесла Россия в украинские семьи.

В этой связи, украинский спорт не имеет права быть в стороне от этой войны.

Всеукраинская Федерация бобслея и скелетона требует полностью изолировать всех спортивных представителей России от участия в любых международных спортивных мероприятиях! Без всяких исключений!

Мы открыто обращаемся в Минспорт Украины, НОК Украины и все международные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта немедленно инициировать вопрос исключения представителей России из системы мирового спорта!", – говорится в обращении Федерации бобслея и скелетона Украины.