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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Требование Федерации бобслея Украины: "Исключить Россию из мирового спорта!"

Сергей Шаховец
24 февраля, 17:32
Федерация бобслея и скелетона Украины призвала выкинуть Россию из системы мирового спорта

Россия должна быть исключена из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Соответствующее заявление Федерация бобслея и скелетона Украины опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 24 февраля 2022 года, российско-фашистские захватчики начали полномасштабное наступление на нашу страну. Каждый россиянин несет личную и полную ответственность за многочисленные смерти, которые принесла Россия в украинские семьи.

В этой связи, украинский спорт не имеет права быть в стороне от этой войны.

Всеукраинская Федерация бобслея и скелетона требует полностью изолировать всех спортивных представителей России от участия в любых международных спортивных мероприятиях! Без всяких исключений!

Мы открыто обращаемся в Минспорт Украины, НОК Украины и все международные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта немедленно инициировать вопрос исключения представителей России из системы мирового спорта!", – говорится в обращении Федерации бобслея и скелетона Украины.

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Ранее герой Олимпиады-2022 Владислав Гераскевич написал эмоциональный пост в соцсетях.

"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность".

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.