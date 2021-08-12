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Трансферна бомба від ПСЖ: Кріштіану наступний у черзі

Сергій Шаховець
12 серпня, 13:47
Зоряний португалець наступного літа може приєднатися до Ліонеля Мессі в ПСЖ. Президент парижан мріє створити атакуюче тріо Мессі – Роналду – Неймар

Криштіану Роналду та Ліонель Мессі можуть опинитися в одній команді / Фото: Reuters

Французський гранд ПСЖ збирається зробити неможливе: возз'єднати в одній команді двох зірок світового футболу – Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі! Як повідомляє AS, нападник Ювентуса наступного літа може перейти до паризького клубу .

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Президент ПСЖ, катарський мільярдер Нассер Аль-Хелаїфі, давно мріє створити атакуюче тріо: Мессі, Роналду і Неймар. Аргентинець вже гравець паризького клубу, залишилося отримати португальця.

Мрія президента ПСЖ: Роналду, Мессі і Неймар

Причому Кріштіану їм дістанеться абсолютно безкоштовно, адже влітку 2022 року в нього закінчується контракт з Ювентусом, а продовжувати його туринці не збираються.

Цього літа французький клуб вже підписав як вільних агентів титулованих футболістів: Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумму і Ліонеля Мессі. Наступний у черзі гламурний португалець.

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Кріштіану Роналду – кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

Роналду може замінити в складі парижан Кіліана Мбаппе, який після закінчення контракту влітку наступного року збирається покинути ПСЖ.

/ Фото: AFP

Передбачається, що 36-річному португальцю буде запропонований контракт на два роки з ПСЖ.

Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі став гравцем Парі-Сен-Жермена і за контрактом отримуватиме 41 млн євро на рік.

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