Трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско: у Евертона немає грошей для Суркісів

Трансфер Миколенко може зірватися / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Згідно з даними різних інсайдерів, Евертон заплатить Динамо за Миколенка 23 мільйони євро. Щоправда, є одна проблема – у "ірисок" немає цих грошей!

Точніше, є, адже власником клубу є ірано-британський бізнесмен Фархад Моширі, стан якого оцінюється в 2,4 млрд євро.

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Власник Евертона Фархад Мошірі. Фото: Getty Images

Але зараз Евертон не може витратити жодної копійки, адже клуб не вписується у правила фінансового fair-play.

У попередні роки керівництво інвестувало в команду величезні суми, але клуб не отримав очікуваного прибутку. dailymail.co.uk.

У Евертона немає грошей на покупку Миколенко / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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Влітку 2021 року Евертон отримав чистий прибуток від трансферів у розмірі 14,8 млн євро, але за попередні три сезони він зазнав чистих збитків у розмірі 185,4 млн євро – сюди входять дорогі покупки Аллана, Бена Годфрі, Річарлісона та Алекса Івобі.

Отже, на цей момент баланс клубу становить мінус 41,2 млн. євро. Евертон не може робити покупки цієї зими, інакше на них чекають серйозні санкції.

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Трансфер Миколенко може зірватись / Фото: Getty Images

З цієї причини минулого літа Евертон придбав лише Демарая Грея за 2 млн. євро. Інші гравці були взяті в оренду або прийшли до статусу вільних агентів.

Раніше Мірча Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ . Після Ярмоленків це перший великий трансфер, який перевернуло київське Динамо.