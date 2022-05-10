Трансфер року! Манчестер Сіті оголосив про придбання Голанда

Ерлінг Голанд у майбутньому сезоні захищатиме кольори МанСіті / Фото: Reuters

Англійський Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого дортмундської Боруссії та національної збірної Норвегії Ерлінга Голанда.



21-річний норвежець приєднається до англійського гранду 1 липня 2022 року, до кінця нинішнього сезону він продовжить виступати за німецьких "джмелів".

Манчестер Сіті не повідомляє, скільки виклав за трансфер талановитого форварда, однак у ЗМІ була інформація про активацію клаусули в 75 мільйонів євро.

Реклама

Результативність Голанда вражає. У цьому сезоні на його рахунку 28 забитих м'ячів та 8 гольових передач у 29 поєдинках в усіх турнірах на клубному рівні.

Варто зазначити, що Боруссії у цьому сезоні залишилося провести лише один офіційний поєдинок. 14 травня дортмундська команда прийматиме Герту. Очевидно, що цей матч на "Зігналь Ідуна Парк" стане для Голанда останнім у жовто-чорній футболці.

Реклама