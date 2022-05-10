Трансфер года! Манчестер Сити объявил о приобретении Холанда

Эрлинг Холанд в будущем сезоне будет защищать цвета МанСити / Фото: Reuters

Английский Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего дортмундской Боруссии и национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда.



21-летний норвежец присоединится к английскому гранду 1 июля 2022 года, до конца нынешнего сезона он продолжит выступать за немецких "шмелей".

Манчестер Сити не сообщает, сколько выложил за трансфер талантливого форварда, однако в СМИ была информация об активации клаусулы в 75 миллионов евро.



Результативность Холанда поражает. В этом сезоне на его счету 28 забитых мячей и 8 голевых передач в 29 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

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Стоит отметить, что в этом сезоне Боруссии осталось провести лишь один официальный поединок. 14 мая дортмундская команда примет Герту. Очевидно, что этот матч на "Зигнале Идуна Парк" станет для Холанда последним в желто-черной футболке.