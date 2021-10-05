Трагедія в українському спорті. Помер бронзовий призер Олімпіади

Валерій Підлужний помер у 69 років

Вчора пішов з життя олімпійський чемпіон зі стрибків у довжину Валерій Підлужний. Йому було 69 років.

Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою.

Реклама

Читайте також: Півтори години реанімації не врятували: український футболіст помер у 29 років

Тричі брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980). 1980 року на Олімпіаді в Москві завоював бронзову медаль. Ставав чемпіоном Європи 1974 року, а також виграв дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях (1976, 1979). Двічі перемагав на літніх Універсіадах (1973, 1979).

Його особистим рекордом був результат – 8,20 метра.

Реклама

Раніше ми писали, що знаменитий легкоатлет Володимир Голубничий помер у віці 85 років. Йому належать два світові рекорди в спортивній ходьбі на 20 кілометрів.