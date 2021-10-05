Трагедия в украинском спорте. Умер бронзовый призер Олимпиады

Валерий Подлужный умер в 69 лет

Вчера ушел из жизни олимпийский чемпион по прыжкам в длину Валерий Подлужный. Ему было 69 лет.

Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой.

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Три раза участвовал в Олимпийских играх (1972, 1976, 1980). В 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевал бронзовую медаль. Становился чемпионом Европы в 1974 году, а также выиграл две серебряные медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях (1976, 1979). Дважды побеждал на летних Универсиадах (1973, 1979).

Его личным рекордом был результат – 8,20 метра.

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Ранее мы писали, что знаменитый легкоатлет Владимир Голубничий умер в возрасте 85 лет. Ему принадлежат два мировых рекорда в спортивной ходьбе на 20 километров.