Тоттенгем – Ліверпуль: де дивитись центральний матч АПЛ

Тоттенгем - Ліверпуль

У неділю, 19 грудня, в Англії будуть зіграні поєдинки 18-го туру АПЛ. Тоттенгем приймає Ліверпуль.

У скільки матч? Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Реклама

Де дивитись? В Україні у прямому ефірі матч Тоттенгем – Ліверпуль можна переглянути на Setanta Sports+. А також на Oll.tv.

Турнірний розклад. Ліверпуль іде на другому місці, відстаючи від МанСіті лише на одне очко. Тоттенгем поки що сьомий, але у команди три гри в запасі.

Реклама

Історія протистояння. У чемпіонаті Англії команди провели 156 матчів: перемог Тоттенгема – 42, нічиїх – 39, перемог Ліверпуля – 75.

Хто фаворит? Букмекери вважають, що шанси набрати три очки вище у гостей. Котирування на перемогу Ліверпуля – 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу Тоттенгема – 5.80.