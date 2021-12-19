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Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть центральный матч АПЛ

Любомир Луканюк
19 декабря, 13:43
За главным матчем английской Премьер-лиги можно следить в Украине, как по телевидению, так и в Интернете

Тоттенхэм vs Ливерпуль

В воскресенье, 19 декабря, в Англии будут сыграны поединки 18-го тура АПЛ. Тоттенхэм принимает Ливерпуль.

Во сколько матч? Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине в прямом эфире матч Тоттенхэм – Ливерпуль можно посмотреть на Setanta Sports+. А также на Oll.tv.

Турнирные расклады. Ливерпуль идет на втором месте, отставая от МанСити всего на одно очко. Тоттенхэм пока седьмой, но у команды три игры в запасе.

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История противостояния. В чемпионате Англии команды провели 156 матчей: побед Тоттенхэма – 42, ничьих – 39, побед Ливерпуля – 75.

Кто фаворит? Букмекеры считают, то шансы набрать три очка выше у гостей. Котировки на победу Ливерпуля – 1.55, на ничью – 4.50, на победу Тоттенхэма – 5.80.

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