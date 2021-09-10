ТОП-10 найдорожчих видів спорту: гонки на вертольотах і навіть стрибки з трампліну

ТОП-10 найдорожчих видів спорту

Коли ми вимагаємо перемог від наших спортсменів на Олімпіаді або інших міжнародних змаганнях, було б непогано порахувати, скільки коштує той чи інший вид спорту. Видання trendrr.net склало список найдорожчих видів спорту.

ТОП-10 найдорожчих видів спорту:

10. П'ятиборство

П'ятиборство складається з п'яти видів спорту – біг, стрільба з пістолета, фехтування, плавання і конкур. Це означає, що вам потрібно буде найняти тренера з усіх цих видів спорту.

Крім того, вам також знадобиться все необхідне обладнання для занять спортом. Конкур – безумовно найдорожчий з п'яти. В першу чергу вам знадобиться кінь.

9. Вінгсьютінг

Вінгсьютінг виглядає дуже цікавим видом спорту. Для цього виду спорту вам знадобляться спеціальні комбінезони, які називаються вінгсьютами.

Купівля вінгсьюта обійдеться вам приблизно в 2500 доларів. Терпимо? Тоді додайте до цієї суми можливість піднятися в повітря.

Вам знадобляться уроки стрибків з парашутом, найняти літак і пілота і оплатити літак, страховку. Всі ці фактори роблять цей вид спорту дуже дорогим.

8. Бобслей

В першу чергу вам знадобиться боб, який коштує близько 25 тисяч доларів. Навчання цього виду спорту теж дуже дороге, і тренерів по всьому світу не так багато.

Потім потрібно знайти трасу для бобслею, а в Україні така є тільки одна на всю країну, в Тернопільській області, ще трьох членів команди. А тепер помножте всі витрати на чотири.

7. Гонки на повітряній кулі

За звичайну прогулянку на повітряній кулі в Україні потрібно викласти близько 8 тисяч грн за двох. А ось професійне заняття зажадає куди більш масштабних коштів.

Тільки купівля повітряної кулі на одну людину обійдеться приблизно в 20 тисяч доларів.

Його надування може коштувати близько 9 000 доларів, перевірка безпеки обійдеться в 350 доларів, а навчання для отримання ліцензії пілота обійдеться вам в 3000 доларів.

Вам також знадобиться команда, яка буде стежити за вами. Потрібні і інші навігаційні пристрої.

6. Стрибки з трампліна

Стрибки з трампліна – це не тільки купівля лиж. Якщо ви захочете професійно займатися цим видом спорту, доведеться серйозно розщедритися.

Крім лижного спорядження, вам також буде потрібно найняти тренера, мати доступ до трамплінів і багато іншого. А ще обов'язково потрібно мати медичну страховку.

Ці витрати складуть не менше 100 000 доларів за рік. Тому краще відразу шукати спонсора.

5. Кінний спорт

Цей вид спорту призначений для багатих людей. Купити коня, доглядати за нею і дресирувати – нелегко.

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Крім того, щоб продемонструвати свого талановитого і досвідченого коня на міжнародній гонці, ви можете витратити не менше 200 тисяч доларів.

4. Поло

Цей вид ще дорожче, ніж звичайний кінний спорт. Вам знадобляться елітні коні, і коштують вони недешево. Вам також потрібно буде оплатити навчання, технічне обслуговування та проїзд.

Зверніть увагу: вам знадобиться близько чотирьох коней, тому що один кінь буде занадто виснажений, щоб провести всю гру.

Також пам'ятайте, що коней потрібно доглядати і тренувати. Це може коштувати вам до 2500 доларів. Участь в турнірі може коштувати від 3500 до 150 тисяч доларів, а інколи доходить до 1 мільйона доларів.

Є ще аспект медичного обслуговування, тому що поло пов'язано з безліччю важких травм.

3. Вітрильний спорт

Для цього виду спорту знадобиться човен. Не секрет, що володіння човном обходиться дорожче, ніж володіння деякими марками преміальних автомобілів.

Також не варто забувати про витрати на обслуговування і багато іншого необхідне обладнання.

А ще потрібно місце, де ви будете зберігати човен між змаганнями.

2. Формула-1

Для цього виду спорту вам знадобиться власна машина, навіть якщо ви орендуєте її, вона все одно буде коштувати вам великих грошей.

Крім цього, потрібно бути готовим до витрат на оплату лікарняних рахунків, тому обов'язково мати страховку, а це справа не з дешевих.

Для приєднання до Формули-1 можуть знадобитися спонсори, тому що "вхідний квиток" може коштувати кілька сотень тисяч доларів.

Ну і не забуваємо про витратні матеріали. Шини Формули-1 обходяться дуже дорого, на кожну гонку потрібно кілька комплектів.

1. Спортивний фестиваль в Уітіанзі

Це спорт, не схожий ні на який інший. Це, безумовно, самий дорогий вид спорту в усьому світі.

Цей спортивний захід проводиться в Новій Зеландії щороку, і суть спорту полягає в зовсім божевільних гонках.

Гонки на вертольотах, між вертольотами і ралійнимі автомобілями, на моторних човнах у відкритому морі, на гідроциклах і навіть стрибки з парашутом.

Це справжній вид спорту для мільйонерів або навіть мільярдерів. Володіти всіма цими видами транспорту або навіть половиною з них досить дорого.