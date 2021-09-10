ТОП-10 самых дорогих видов спорта: гонки на вертолетах и даже прыжки с трамплина

ТОП-10 самых дорогих видов спорта

Когда мы требуем побед от наших спортсменов на Олимпиаде или других международных соревнованиях, было бы неплохо посчитать, сколько стоит тот или иной вид спорта. Издание trendrr.net составил список самых дорогостоящих видов спорта.

ТОП-10 самых дорогих видов спорта:

10. Пятиборье

Пятиборье состоит из пяти видов спорта - бег, стрельба из пистолета, фехтование, плавание и конкур. Это означает, что вам нужно будет нанять тренера по всем этим видам спорта.

Кроме того, вам также понадобится все необходимое оборудование для занятий спортом. Конкур – безусловно самый дорогой из пяти. В первую очередь вам понадобится лошадь.

9. Вингсьютинг

Вингсьютинг выглядит очень интересным видом спорта. Для этого вида спорта вам понадобятся специальные комбинезоны, называемые вингсьютами.

Покупка вингсьюта обойдется вам примерно в 2500 долларов. Терпимо? Тогда добавьте к этой сумме возможность подняться в воздух.

Вам понадобятся уроки прыжков с парашютом, нанять самолет и пилота и оплатить самолет, страховку. Все эти факторы делают этот вид спорта очень дорогим.

8. Бобслей

В первую очередь вам понадобится боб, который стоит около 25 тысяч долларов. Обучение этому виду спорта тоже очень дорогое, и тренеров по всему миру не так много.

Затем нужно найти трассу для бобслея, а в Украине такая есть только одна на всю страну, в Тернопольской области, еще троих членов команды. А теперь умножьте все траты на четыре.

7. Гонки на воздушном шаре

За обычную прогулку на воздушном шаре в Украине нужно выложить около 8 тысяч грн за двоих. А вот профессиональное занятие потребует куда более масштабных средств.

Только покупка воздушного шара на одного человека обойдется примерно в 20 тысяч долларов.

Его надувание может стоить около 9 000 долларов, проверка безопасности обойдется в 350 долларов, а обучение для получения лицензии пилота обойдется вам в 3000 долларов.

Вам также понадобится команда, которая будет следить за вами. Нужны и другие навигационные устройства.

6. Прыжки с трамплина

Прыжки с трамплина – это не только покупка лыж. Если вы захотите профессионально заниматься этим видом спорта, придется серьезно раскошелиться.

Помимо лыжного снаряжения, вам также потребуется нанять тренера, иметь доступ к трамплинам и многое другое. А еще обязательно нужно иметь медицинскую страховку.

Эти расходы составят не менее 100 000 долларов за год. Поэтому лучше сразу искать спонсора.

5. Конный спорт

Этот вид спорта предназначен для богатых людей. Купить лошадь, ухаживать за ней и дрессировать – нелегко.

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Кроме того, чтобы продемонстрировать свою талантливую и опытную лошадь на международной гонке, вы можете потратить не менее 200 000 долларов.

4. Поло

Этот вид еще дороже, чем обычный конный спорт. Вам понадобятся элитные лошади, и стоят они недешево. Вам также нужно будет оплатить обучение, техническое обслуживание и проезд.

Обратите внимание: вам понадобится около четырех лошадей, потому что одна лошадь будет слишком истощена, чтобы провести всю игру.

Также помните, что лошадей нужно ухаживать и тренировать. Это может стоить вам до 2500 долларов. Участие в турнире может стоить от 3500 до 150 000 долларов, а участие в турнире может стоить до 1 миллиона долларов.

Есть еще аспект медицинского обслуживания, потому что поло связано с множеством тяжелых травм.

3. Парусный спорт

Для этого вида спорта понадобится лодка. Не секрет, что владение лодкой обходится дороже, чем владение некоторыми марками премиальных автомобилей.

Также не стоит забывать о расходах на обслуживание и многое другое необходимое оборудование.

А еще нужно место, где вы будете хранить лодку между соревнованиями.

2. Формула-1

Для этого вида спорта вам понадобится собственная машина, даже если вы арендуете ее, она все равно будет стоить вам больших денег.

Кроме этого, нужно быть готовым к тратам на оплату больничных счетов, поэтому обязательно иметь страховку, а это дело не из дешевых.

Для присоединения к Формуле-1 могут потребоваться спонсоры, потому что "входной билет" может стоить несколько сотен тысяч долларов.

Ну и не забываем о расходная. Шины Формулы-1 обходятся очень дорого, на каждую гонку нужно как несколько комплектов.

1. Спортивный фестиваль в Уитианге

Это спорт, не похожий ни на какой другой. Это, безусловно, самый дорогой вид спорта во всем мире.

Это спортивное мероприятие проводится в Новой Зеландии каждый год, и суть спорта заключается в совершенно безумных гонках.

Гонки на вертолетах, между вертолетами и раллийными автомобилями, на моторных лодках в открытом море, на гидроциклах и даже прыжки с парашютом.

Это настоящий вид спорта для миллионеров или даже миллиардеров. Владеть всеми этими видами транспорта или даже половиной из них достаточно дорого.