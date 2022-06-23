Тонула, знепритомнівши. Моторошний інцидент на ЧС-2022 (фото)

Американка Аніта Альварес знепритомніла у воді на ЧС-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У столиці Угорщини Будапешті триває ЧС-2022 з водних видів спорту. Вчора пройшли фінальні змагання у довільному соло артистичного плавання. До речі, українка Марта Федіна здобула срібло у цьому виді програми.

У фіналі довільного соло виступала американська синхроністка Аніта Альварес. Після завершення свого виступу плавчиха несподівано знепритомніла і почала тонути, повідомляє CNN. Глядачі помітили щось недобре і почали сигналізувати рятувальникам.

Реклама

Але першою зреагувала на те, що відбувається, тренерка синхроністки Андреа Фуентес. Вона стрибнула у воду за своєю підопічною і за допомогою рятувальника підняла Альварес на поверхню.

Реклама

"Здавалося, що минула година. Вони не почули мене чи не зрозуміли... Вона не дихала. Я пірнула настільки швидко, наскільки могла, наче це був якийсь фінал Олімпійських ігор", – прокоментувала інцидент Фуентес.

Медичний персонал виніс Альварес на ношах. На щастя, після надання медичної допомоги Альварес почувається нормально. Після обстеження стане відомо, чи зможе вона взяти участь у командних змаганнях 24 червня.

Реклама

Оскільки Альварес завершила програму на ЧС-2022, судді поставили їй оцінку – 87.6333. За підсумками фіналу американка посіла сьоме місце.

До речі, це не перший випадок у кар'єрі спортсменки. Торік Альварес знепритомніла під час виступу на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор-2020. Тоді на допомогу плавчині також прийшла її тренерка Андреа Фуентес.