Тонула, потеряв сознание. Жуткий инцидент на ЧМ-2022 (фото)

Американка Анита Альварес потеряла сознание в воде на ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. Вчера прошли финальные соревнования в произвольном соло артистического плавания. Кстати, украинка Марта Федина завоевала серебро в этом виде программы.

В финале произвольного соло выступала американская синхронистка Анита Альварес. После завершения своего выступления пловчиха неожиданно потеряла сознание и начала тонуть, сообщает CNN. Зрители заметили что-то неладное и начали сигнализировать спасателям.

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Но первой среагировала на происходящее тренер синхронистки Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в воду за своей подопечной и с помощью спасателя подняла Альварес на поверхню.

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"Казалось, что прошел час. Они не услышали меня или не поняли... Она не дышала. Я нырнула настолько быстро, насколько могла, словно это был какой-то финал Олимпийских игр", – прокомментировала инцидент Фуэнтес.

Медицинский персонал вынес Альварес на носилках. К счастью, после оказания медицинской помощи Альварес чувствует себя нормально. После обследования станет известно, сможет ли она принять участие в командных соревнованиях 24 июня.

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Поскольку Альварес завершила программу на ЧМ-2022, судьи поставили ей оценку – 87.6333. По итогам финала американка заняла седьмое место.

Кстати, это не первый случай в карьере спортсменки. В прошлом году Альварес потеряла сознание во время выступления на квалификационном турнире к Олимпийским играм-2020. Тогда на помощь пловчихе также пришла ее тренер Андреа Фуэнтес.