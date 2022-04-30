Тільки Усик! Промоутер Ф'юрі сподівається організувати мегафайт з українцем

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Своїм несподіваним відходом з професійного боксу Тайсон Ф'юрі сплутав усі карти Бобу Аруму.

90-річний промоутер розраховував організувати мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу між Циганським королем та переможцем реваншу Усик – Джошуа. Причому Арум явно симпатизує українцю та мріє про поєдинок Ф'юрі саме з Усиком.

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"Усик був би найкращим боксером, з яким тільки бився Тайсон. Як Циганський король справлявся б із цим? Я не знаю. У боксі є правило – хороший великий хлопець переможе хорошого маленького хлопця. Але треба на це подивитись. Усик – видатний боєць. Джошуа хороший, але дивовижним його назвати не можна", – цитує Арума FightHype.com.

Додамо, що глава промоутерської компанії Боб Арум нагадав, що згідно з чинним контрактом Ф'юрі має провести ще два поєдинки. Але остаточне рішення все одно за Циганським королем.

Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг заради бою з Усиком / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Відмітимо, що поки Ф'юрі поставив свою кар'єру на паузу, Олександр Усик готується до реваншу з Джошуа, який має відбутися 23 липня.