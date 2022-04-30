3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл --
Ліверпуль --
30 квітня 19:30
Лідс --
Манчестер Сіті --
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Тільки Усик! Промоутер Ф'юрі сподівається організувати мегафайт з українцем

Сергій Шаховець
30 квітня, 09:36
Старійшина промоутерського цеху Боб Арум не залишає надій організувати бій між двома найсильнішими боксерами сучасності – Ф'юрі та Усиком

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Своїм несподіваним відходом з професійного боксу Тайсон Ф'юрі сплутав усі карти Бобу Аруму.

90-річний промоутер розраховував організувати мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу між Циганським королем та переможцем реваншу Усик – Джошуа. Причому Арум явно симпатизує українцю та мріє про поєдинок Ф'юрі саме з Усиком.

Реклама

"Усик був би найкращим боксером, з яким тільки бився Тайсон. Як Циганський король справлявся б із цим? Я не знаю.

У боксі є правило – хороший великий хлопець переможе хорошого маленького хлопця. Але треба на це подивитись.

Усик – видатний боєць. Джошуа хороший, але дивовижним його назвати не можна", – цитує Арума FightHype.com.

Додамо, що глава промоутерської компанії Боб Арум нагадав, що згідно з чинним контрактом Ф'юрі має провести ще два поєдинки. Але остаточне рішення все одно за Циганським королем.

Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг заради бою з Усиком / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Реклама

Відмітимо, що поки Ф'юрі поставив свою кар'єру на паузу, Олександр Усик готується до реваншу з Джошуа, який має відбутися 23 липня.

Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня" / Фото: REUTERS