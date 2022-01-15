Тільки не Польща! Шеві розповіли, де продовжити кар'єру

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

Експерт Олег Федорчук, відомий за роботою біля керма Таврії, не радить Андрію Шевченку одразу після відставки з посади головного тренера Дженоа перебиратися до збірної Польщі.

Нагадаємо, поляки хотіли б за допомогою Шеви обіграти Росію у плей-оф за вихід на ЧС-2022.

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Поляк Левандовський та Шевченко

"У Польщі нині відбувається розбудова команди. Після невдачі в Дженоа Шевченка точно не слід очолювати кризову команду, та ще й напередодні її вирішальних ігор. Моя думка: Шевченкові потрібно робити паузу на рік-два, а потім попрацювати певний період без тиску", – заявив Федорчук у коментарі FanDay.

Шевченко нічого не міг вдіяти з таким підбором гравців / Фото: Getty Images

"Гадаю, йому треба повернутись до збірних. Декілька років можна попрацювати в арабських командах, а потім стартувати заново в Європі. Він ще досить молодий тренер. Шевченку треба відпочити від напруження, в якому він був у Дженоа та збірній України. Під такою напругою дуже складно рости як тренеру".

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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"Йому треба брати молодшу команду, щоб рости, і не з чужих рук. Шевченко зробив велику дурість, очоливши Дженоа посеред сезону, не комплектуючи команду. Йому треба розпочинати з тривалого проєкту, як Лейпциг та Базель свого часу. Щоб завдання ставилося не на завтра, а на післязавтра. Тоді він зможе рости та експериментувати", – порадив Шеві Федорчук.

Нагадаємо, за Шевченка за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За дострокове розірвання контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

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Андрій Шевченко / Фото: REUTERS

Огляд останньої гри Шеви біля керма Дженоа