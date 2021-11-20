20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Титул залишається в Україні: Далакян побив панамця у Києві

Андрій Трофімов
20 листопада, 22:16
Український боксер провів успішний захист звання чемпіона світу

Артем Далакян. Фото union-boxing.com

У суботу, 20 листопада, український чемпіон WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян захистив свій титул, технічним нокаутом перемігши міцного претендента з Панами Луїса Консепсьйона (39-9, 28 КО).

У п'ятому раунді панамець двічі побував у нокдауні. У дев'ятому Далакян знову відправив свого суперника на канвас, але Луїс підвівся. Однак кут Консепсьйона зупинив поєдинок, бачачи, що панамець не чинить опір побиттю.

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Зауважимо, що це вже 21-ша перемога 34-річного уродженця Баку Артема Далакяна на профі-рингу – 15 із них він здобув достроково.

Луїс Консепсьон vs Артем Далакян / Фото: Колаж: Сьогодні

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