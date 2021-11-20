20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
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Титул остается в Украине: Далакян избил панамца в Киеве

Андрей Трофимов
20 ноября, 22:16
Украинский боксер провел успешную защиту звания чемпиона мира

Артем Далакян. Фото union-boxing.com

В субботу, 20 ноября, украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян защитил свой титул, техническим нокаутом победив крепкого претендента из Панамы Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО).

В пятом раунде панамец дважды побывал в нокдауне. В девятом Далакян снова отправил своего соперника на канвас, но Луис поднялся. Однако угол Консепсьона остановил поединок, видя, что панамец не сопротивляется избиению.

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Отметим, что это уже 21-я победа 34-летнего уроженца Баку Артема Далакяна на профи-ринге – 15 из них он добыл досрочно.

Луис Консепсьон vs Артем Далакян / Фото: Коллаж: Сегодня

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