Тест. Золота ера Шахтаря в питаннях і відповідях

Рінат Ахметов зробив Шахтар грандом українського футболу

Чверть століття – це неймовірно солідний строк. Саме стільки між Шахтарем і Рінатом Ахметовим стоїть знак рівність.

11 жовтня 1996 року Рінат Леонідович став президентом клубу. Клубу, який з середняка перетворився в гранда українського футболу.

Так що українського, в Європі "гірники" з легкістю знімали скальпи таких грандів, як Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхем, Рома ...

Ну і трофеїв Шахтар за 25 років зібрав більше трьох десятків. Є в музеї навіть почесний кубок з Європи.

А наскільки ви пам'ятаєте сучасну історію донецького клубу? Чи зможете без Вікіпедії відповісти на десять наших питань? Давайте перевіримо! Пройдіть тест!