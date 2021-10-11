10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Тест. Золотая эра Шахтера в вопросах и ответах

Андрей Трофимов
11 октября, 10:13
За 25 лет под руководством Рината Ахметова донецкий Шахтер выиграл более 30 украинских трофеев, а также побеждал на евроарене

Ринат Ахметов сделал Шахтер грандом украинского футбола

Четверть века – это невероятно солидный срок. Именно столько между Шахтером и Ринатом Ахметовым стоит знак равенство.

11 октября 1996 года Ринат Леонидович стал президентом клуба. Клуба, который из середняка превратился в гранда украинского футбола.

Да что украинского, в Европе "горняки" с легкостью снимали скальпы таких грандов, как Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхэм, Рома...

Ну и трофеев Шахтер за 25 лет собрал больше трех десятков. Есть в музее даже почетный кубок из Европы.

А насколько вы помните современную историю донецкого клуба? Сможете без Википедии ответить на десять наших вопросов? Давайте проверим! Пройдите тест!

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