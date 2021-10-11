Тест. Золотая эра Шахтера в вопросах и ответах

Ринат Ахметов сделал Шахтер грандом украинского футбола

Четверть века – это невероятно солидный срок. Именно столько между Шахтером и Ринатом Ахметовым стоит знак равенство.

11 октября 1996 года Ринат Леонидович стал президентом клуба. Клуба, который из середняка превратился в гранда украинского футбола.

Да что украинского, в Европе "горняки" с легкостью снимали скальпы таких грандов, как Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхэм, Рома...

Ну и трофеев Шахтер за 25 лет собрал больше трех десятков. Есть в музее даже почетный кубок из Европы.

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