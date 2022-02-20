Тест: фейки, скандали та пропаганда російсько-радянського спорту – відрізни правду від міфу

Спорт Росії (як раніше його предтеча, радянський спорт) – це щось точно не про fair-play (чесну гру).

Зимові Олімпійські ігри-2022 у китайському Пекіні не стали винятком. Чого вартий тільки скандал із 15-річною (!) фігуристкою Камілою Валієвою , яку перед головними іграми чотириліття дорослі тітки (чи дядьки – не сама ж вона це зробила?) накачали допінгом. А після цього доблесні адвокати ОКР (саме під такою абревіатурою, без прапора та гімну виступали в Пекіні російські атлети) успішно "відмазали" порушницю . Їй навіть дозволили продовжити участь у змаганнях з танців на льоду, незважаючи на позитивну допінг-пробу. Закінчилося це, щоправда, невдачею: дитяча психіка (15 років таки) не впоралася з напругою – і Валієва, після двох падінь у другій частині програми, залишилася без особистої олімпійської медалі, фінішувавши на 4-му місці.

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Попереду ще розгляд з приводу командного олімпійського "золота" збірної ОКР з фігурного катання, яке було завойовано з Валієвою у складі.

Втім, нічого нового: де російський спорт – там часто можна зустріти шахрайство, фейки та скандали. Так повелося ще здавна, з часів радянського спорту, правонаступницею якого Росія себе особисто оголосила. Ми вирішили згадати найгучніші зі скандалів за всі часи. А ви згадаєте?