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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Тест: фейки, скандали та пропаганда російсько-радянського спорту – відрізни правду від міфу

Сергій Пономаренко
20 лютого, 11:00
Російський спорт продовжує утримувати пальму першості за кількістю та "якістю" скандалів на міжнародних змаганнях. Ми вирішили згадати найгучніші із них за всі часи.

Спорт Росії (як раніше його предтеча, радянський спорт) – це щось точно не про fair-play (чесну гру).

Зимові Олімпійські ігри-2022 у китайському Пекіні не стали винятком. Чого вартий тільки скандал із 15-річною (!) фігуристкою Камілою Валієвою , яку перед головними іграми чотириліття дорослі тітки (чи дядьки – не сама ж вона це зробила?) накачали допінгом. А після цього доблесні адвокати ОКР (саме під такою абревіатурою, без прапора та гімну виступали в Пекіні російські атлети) успішно "відмазали" порушницю . Їй навіть дозволили продовжити участь у змаганнях з танців на льоду, незважаючи на позитивну допінг-пробу. Закінчилося це, щоправда, невдачею: дитяча психіка (15 років таки) не впоралася з напругою – і Валієва, після двох падінь у другій частині програми, залишилася без особистої олімпійської медалі, фінішувавши на 4-му місці.

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Попереду ще розгляд з приводу командного олімпійського "золота" збірної ОКР з фігурного катання, яке було завойовано з Валієвою у складі.

Втім, нічого нового: де російський спорт – там часто можна зустріти шахрайство, фейки та скандали. Так повелося ще здавна, з часів радянського спорту, правонаступницею якого Росія себе особисто оголосила. Ми вирішили згадати найгучніші зі скандалів за всі часи. А ви згадаєте?