20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Тест: фейки, скандалы и пропаганда российско-советского спорта – отличи правду от мифа

Сергей Пономаренко
20 февраля, 11:00
Российский спорт продолжает удерживать пальму первенства по числу и "качеству" скандалов на международных соревнованиях. Мы решили вспомнить самые громкие из них за все времена.

Спорт России (как прежде его предтеча, советский спорт) – это что-то точно не про fair-play (честную игру).

Зимние Олимпийские игры-2022 в китайском Пекине не стали исключением. Чего стоит только скандал с 15-летней (!) фигуристкой Камилой Валиевой, которую перед главными играми четырехлетия взрослые тети (или дяди – не сама же она это сделала?) начали допингом. А после этого доблестные адвокаты ОКР (именно под такой аббревиатурой, без флага и гимна выступали в Пекине российские атлеты) успешно "отмазали" нарушительницу. Ей даже позволили продолжить участие в состязаниях по танцам на льду, несмотря на положительную допинг-пробу. Закончилось это, правда, неудачей: детская психика (15 лет все-таки) не справилась с напряжением и Валиева, после двух падений во второй части программы, осталась без личной олимпийской медали, финишировав на 4-м месте.

Реклама

А ведь впереди еще разбирательство по поводу командного "золота" сборной ОКР по фигурному катанию, которое было завоевано как раз с Валиевой.

Впрочем, ничего нового: где российский спорт – там часто можно встретить жульничество, фейки и скандалы. Так повелось еще давно, со времен советского спорта, правопреемницей которого Россия себя лично и объявила. Мы решили вспомнить самые громкие из скандалов за все времена. А вы вспомните?