Тест: фейки, скандалы и пропаганда российско-советского спорта – отличи правду от мифа

Спорт России (как прежде его предтеча, советский спорт) – это что-то точно не про fair-play (честную игру).

Зимние Олимпийские игры-2022 в китайском Пекине не стали исключением. Чего стоит только скандал с 15-летней (!) фигуристкой Камилой Валиевой, которую перед главными играми четырехлетия взрослые тети (или дяди – не сама же она это сделала?) начали допингом. А после этого доблестные адвокаты ОКР (именно под такой аббревиатурой, без флага и гимна выступали в Пекине российские атлеты) успешно "отмазали" нарушительницу. Ей даже позволили продолжить участие в состязаниях по танцам на льду, несмотря на положительную допинг-пробу. Закончилось это, правда, неудачей: детская психика (15 лет все-таки) не справилась с напряжением и Валиева, после двух падений во второй части программы, осталась без личной олимпийской медали, финишировав на 4-м месте.

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А ведь впереди еще разбирательство по поводу командного "золота" сборной ОКР по фигурному катанию, которое было завоевано как раз с Валиевой.

Впрочем, ничего нового: где российский спорт – там часто можно встретить жульничество, фейки и скандалы. Так повелось еще давно, со времен советского спорта, правопреемницей которого Россия себя лично и объявила. Мы решили вспомнить самые громкие из скандалов за все времена. А вы вспомните?