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11 грудня 00:00
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Тепер пояси буде легше повернути до України! Беленюк оцінив перемогу Камбососа

Любомир Луканюк
28 листопада, 18:31
Український борець не розуміє, чому експерти недооцінили Джорджа. Беленюк упевнений, що новий чемпіон зможе домовитися про бій із Василем Ломаченком

Беленюк радий, що переміг Камбосос

Сенсація сьогодні пролунала у світі боксу. Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса та зібрав колекцію з чемпіонських поясів за версіями WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Хоча, наприклад, олімпійський чемпіон Токіо-2020 борець Жан Беленюк не вважає результат поєдинку несподіваним. Жан пояснив все в Instagram.

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"Вперше побачив Камбососа в андеркарті бою між Сашком Усиком та Дереком Чісорою. Його суперником був британець Лі Селбі, цей поєдинок давав йому можливість вийти на бій за чемпіонський пояс.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Мені дуже запам'ятався тоді цей хлопець! Не скажу, що прям сильно знаюся на технічних аспектах боксу, але його концентрація, "спортивна агресія" і манера вести бій, мені дуже сподобалися. Я спілкувався з багатьма боксерами, які не вірили в те, що той може перемогти Лопеса, не давали йому жодного шансу... Для мене це було дивно, адже відчував у ньому потенціал! Але сперечатися із професіоналами своєї справи не став...

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

А сьогодні вночі Камбосос переміг Лопеса рішенням суддів. Я цьому дуже радий! По-перше, він справді гідний, тепер розумію, що можу іноді посперечатися на тему боксу навіть із боксерами! По-друге, сподіваюся, що домовитися з ним у нашого Васі Ломаченка буде простіше! А там, дай Боже, всі пояси поїдуть до України", – написав Беленюк.

Нагадаємо, Теофімо Лопес не має права на реванш із Камбососом. А отже, Василь Ломаченко може спокійно домовлятися про поєдинок з новим чемпіоном.

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