Теперь пояса будет легче вернуть в Украину! Беленюк оценил победу Камбососа

Беленюк рад, что победил Камбосос
Сенсация сегодня грянула в мире бокса. Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и собрал коллекция из чемпионских поясов по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.
Хотя, к примеру, олимпийский чемпион Токио-2020 борец Жан Беленюк не считает исход поединка неожиданным. Жан объяснил все в Instagram.
"Впервые увидел Камбососа в андеркарте боя между Сашей Усиком и Дереком Чисорой. Его соперником был британец Ли Селби, этот поединок давал ему возможность выйти на бой за чемпионский пояс.
Мне очень запомнился тогда этот парень! Не скажу, что прям сильно разбираюсь в технических аспектах бокса, но его концентрация, "спортивная агрессия" и манера вести бой, мне очень понравились. Я общался с рядом боксеров, которые не верили в то, что тот может победить Лопеса, не давая ему ни единого шанса... Для меня это было странно, ведь чувствовал в нем потенциал! Но спорить с профессионалами своего дела не стал...
А сегодня ночью Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. Я этому очень рад! Во-первых, он действительно достоин, теперь понимаю, что могу иногда поспорить на тему бокса даже с боксерами! Во-вторых, надеюсь, что договориться с ним у нашего Васи Ломаченко будет проще! А там, дай Бог, все пояса поедут в Украину", – написал Беленюк.
Напомним, Теофимо Лопес не имеет права на реванш с Камбососом. А значит Василий Ломаченко может спокойно договариваться о поединке с новым чемпионом.