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11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
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Теперь пояса будет легче вернуть в Украину! Беленюк оценил победу Камбососа

Любомир Луканюк
28 ноября, 18:31
Украинский борец не понимает, почему эксперты недооценили Джорджа. Беленюк уверен, что новый чемпион сможет договориться о бое с Василием Ломаченко

Беленюк рад, что победил Камбосос

Сенсация сегодня грянула в мире бокса. Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и собрал коллекция из чемпионских поясов по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Хотя, к примеру, олимпийский чемпион Токио-2020 борец Жан Беленюк не считает исход поединка неожиданным. Жан объяснил все в Instagram.

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"Впервые увидел Камбососа в андеркарте боя между Сашей Усиком и Дереком Чисорой. Его соперником был британец Ли Селби, этот поединок давал ему возможность выйти на бой за чемпионский пояс.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Мне очень запомнился тогда этот парень! Не скажу, что прям сильно разбираюсь в технических аспектах бокса, но его концентрация, "спортивная агрессия" и манера вести бой, мне очень понравились. Я общался с рядом боксеров, которые не верили в то, что тот может победить Лопеса, не давая ему ни единого шанса... Для меня это было странно, ведь чувствовал в нем потенциал! Но спорить с профессионалами своего дела не стал...

Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

А сегодня ночью Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. Я этому очень рад! Во-первых, он действительно достоин, теперь понимаю, что могу иногда поспорить на тему бокса даже с боксерами! Во-вторых, надеюсь, что договориться с ним у нашего Васи Ломаченко будет проще! А там, дай Бог, все пояса поедут в Украину", – написал Беленюк.

Напомним, Теофимо Лопес не имеет права на реванш с Камбососом. А значит Василий Ломаченко может спокойно договариваться о поединке с новым чемпионом.

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