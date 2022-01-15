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Там тортури та клопи: куди поселили мільйонера Новака Джоковича

Любомир Луканюк
15 січня, 10:51
Щонайменше добу легенда тенісу Новак Джокович поживе в мельбурнському готелі для мігрантів. Тенісиста не хочуть пускати до Австралії

Джоковича знову вернули в готель для мігрантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Найсильнішого тенісиста планети Новака Джоковича повернули до спеціального готелю для мігрантів у Мельбурні.

Туди серба доставили під конвоєм після того, як Новака затримала імміграційна поліція. Крім тенісиста, в готелі проживають ще 33 мігранти.

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Прибічники Джоковича розповідають, що у цьому готелі знущаються з мігрантів. Їх катують і тримають у нелюдських умовах. У номерах повно клопів.

У цьому готелі Джокович пробуде щонайменше до неділі, коли відбудеться суд. Тенісистові загрожує депортація.

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ХТО ТАКИЙ ДЖОКОВИЧ

Новак Джокович – 34-річний сербський тенісист, перша ракетка світу в одиночному розряді. Вважається одним із найкращих гравців в історії тенісу. Рекордсмен за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP. Рекордсмен за кількістю сезонів, завершених у статусі першої ракетки світу. Переможець 20 турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (сорекордсмен за цим показником із Роджером Федерером та Рафаелем Надалем). Рекордсмен за кількістю перемог на турнірах серії АТР "Мастерс 1000" в одиночному розряді – 37.

Займає перше місце в історії тенісу за сумою зароблених призових – понад 154 млн доларів.

Джокович п'ять разів вигравав Вімблдон / Фото: Getty Images

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ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛІЇ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні