Такий хлопець потрібен клубу. Фани Евертона шаленіють від Миколенка

Віталій Миколенко намагається якнайкраще підготуватися до сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно через місяць стартує новий сезон чемпіонату Англії. Команди Прем'єр-ліги розпочали підготовку до першості, але без своїх збірників.

Футболісти національних команд отримали два додаткові тижні відпустки за участь у червневих матчах Ліги націй. Але футболіст збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Міколенко знехтував цим привілеєм.

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Віталій прибув до клубу і приступив до роботи в тренажерному залі.

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Вболівальники "ірисок" схвально оцінили працьовитість українського легіонера: "Саме такі хлопці і потрібні нашому клубу".

Нагадаємо, що Миколенко перейшов з Динамо до Евертона 1 січня 2022 року. Віталій підписав контракт на 4,5 роки – до літа 2026 року.

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За півроку виступів у складі "ірисок" українець зіграв 16 матчів і забив 1 гол. Трансферна вартість Миколенка на даний момент складає 18 млн євро.