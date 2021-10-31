31 жовтня 14:00
Колос 0
Львів 1
31 жовтня 17:00
Рух 0
Олександрія 0
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 1
Зоря 6
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Такою шаленою Зорю ми ще не бачили! Скрипник розгромив Металіст 1925

Олег Люлька
31 жовтня, 21:26
Пропустивши від харків'ян на шостій хвилині, Зоря відповіла одразу шістьма голами. У підсумку – 6:1 на користь команди Скрипника

Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Команда Віктора Скрипника проводить найкращий відрізок у сезоні – Зоря обіграла софійський ЦСКА у Лізі Європи (1:0), Колос в УПЛ (1:0) та Рух (2:0) у Кубку України.

А в неділю, 31 жовтня, Зоря здобула четверту поспіль перемогу – жертвою луганців став Металіст 1925, який програв команді Скрипника в Харкові – 1:6.

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Це найбільша перемога Зорі у сезоні!

ОГЛЯД МАТЧУ

Металіст 1925 – Зоря – 1:6
Голи: Ременюк, 6 – Саядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2
Вилучення: Шершень, 66 (Металіст 1925, друге попередження)

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Після цієї перемоги Зоря вийшла на третій рядок в УПЛ, але у понеділок луганців може потіснити з нього Ворскла, якщо обіграє вдома Чорноморець.

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