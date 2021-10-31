Такой буйной Зарю мы еще не видели! Скрипник разгромил Металлист 1925

Виктор Скрипник / Фото: Reuters
Команда Виктора Скрипника проводит лучший отрезок в сезоне – Заря обыграла софийский ЦСКА в Лиге Европы (1:0), Колос в УПЛ (1:0) и Рух (2:0) в Кубке Украины.
А в воскресенье, 31 октября, Заря добыла четвертую кряду победу – под каток луганчан попал Металлист 1925, крупно проигравший команде Скрипника в Харькове – 1:6.
Это самая большая победа Зари в сезоне!
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
Металлист 1925 – Заря – 1:6
Голы: Ременюк, 6 – Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2
Удаление: Шершень, 66 (Металлист 1925, второе предупреждение)
После этой победы Заря вышла на третье место в УПЛ, но в понедельник луганчан может потеснить с него Ворскла, если обыграет дома Черноморец.