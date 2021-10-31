31 октября 14:00
Колос 0
Львов 1
31 октября 17:00
Рух 0
Александрия 0
31 октября 19:30
Металлист 1925 1
Заря 6
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Такой буйной Зарю мы еще не видели! Скрипник разгромил Металлист 1925

Олег Люлька
31 октября, 21:26
Пропустив от харьковчан на шестой минуте, Заря ответила сразу шестью голами. В итоге – 6:1 в пользу команды Скрипника

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Команда Виктора Скрипника проводит лучший отрезок в сезоне – Заря обыграла софийский ЦСКА в Лиге Европы (1:0), Колос в УПЛ (1:0) и Рух (2:0) в Кубке Украины.

А в воскресенье, 31 октября, Заря добыла четвертую кряду победу – под каток луганчан попал Металлист 1925, крупно проигравший команде Скрипника в Харькове – 1:6.

Реклама

Это самая большая победа Зари в сезоне!

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

Реклама

Металлист 1925 – Заря – 1:6
Голы: Ременюк, 6 – Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2
Удаление: Шершень, 66 (Металлист 1925, второе предупреждение)

Реклама

После этой победы Заря вышла на третье место в УПЛ, но в понедельник луганчан может потеснить с него Ворскла, если обыграет дома Черноморец.