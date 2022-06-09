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12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Такого Мессі ви ще не бачили! Футболіст знявся у серіалі (відео)

Павло Василенко
9 червня, 17:45
Легенда світового футболу Ліонель Мессі спробував себе у новому амплуа, форвард збірної Аргентини знявся у серіалі "Захисники"

Мессі у серіалі "Захисники"

Аргентинський нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі знявся у кіно. Форвард зіграв епізодичну роль у другому сезоні серіалу "Захисники". Раніше ми розповідали, як за допомогою пакета познайомитися з Мессі.

У фільмі йдеться про трьох футбольних агентів, які змушені поєднати зусилля, щоб уникнути банкрутства. Створене ними агентство не лише веде футбольні справи клієнтів, а й працює з ними за межами поля, постійно потрапляючи в різні незвичайні ситуації.

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У серіалі вийшов один сезон з оцінкою 6,5 бала із 10 на IMDb. Другий сезон заплановано на наступний рік.

Ліонель Мессі вважається одним із найкращих футболістів в історії світового футболу. Семиразовий володар "Золотого м'яча", шестиразовий – "Золотої бутси". Разом із Барселоною виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири Ліги чемпіонів, сім Кубків Іспанії, вісім Суперкубків Іспанії, три Суперкубки Європи та три чемпіонати світу серед клубів. Чемпіон Франції у складі Парі Сен-Жермен.

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У рейтингу найбагатших спортсменів світу знаходиться на другому місці.

Ліонель Мессі з "Золотим м'ячем"

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Раніше ми писали, що українські футболісти Андрій Пятов та Євген Коноплянка знялися у фільмі "Велика прогулянка". Фільм мав вийти на екрани кінотеатрів 24 лютого. Якраз того дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну з Україною.