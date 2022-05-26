28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00 Онлайн
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Такого не робив жоден тренер у світі! Унікальний рекорд Моурінью

Любомир Луканюк
26 травня, 09:22
Португальський фахівець перемагав у всіх єврокубкових змаганнях. Моурінью виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Кубок УЄФА та Кубок кубків

Новий трофей Жозе Моуринью

Римська Рома виграла перший в історії фінал Ліги конференцій. У вирішальному матчі італійці переграли Феєнорд з Нідерландів.

А Жозе Моурінью відзначився унікальним здобутком. Він став першим тренером, який виграв єврокубки з чотирма різними командами.

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Нагадаємо, раніше Моурінью двічі перемагав у Лізі чемпіонів – з Порту (сезон-2003/2004) та Інтером (сезон-2009/2010). Також у португальця одна перемога в Лізі Європи з Манчестер Юнайтед (сезон-2016/2017). Крім того, разом з Порту Моурінью у сезоні-2002/2003 вигравав Кубок УЄФА.

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Зазначимо, що португальський фахівець став першим тренером, який перемагав у всіх трьох єврокубках, що існують, – у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Також брав Кубок УЄФА, а як асистент головного тренера Моурінью в 1997 році виграв Кубок кубків з Барселоною.