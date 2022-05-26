28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00 Онлайн
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Такое не делал ни один тренер в мире! Уникальный рекорд Моуринью

Любомир Луканюк
26 мая, 09:22
Португальский специалист побеждал во всех еврокубковых соревнованиях. Моуринью выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Кубок УЕФА и Кубок кубков

Новый трофей Жозе Моуринью / Фото: REUTERS

Римская Рома выиграла первый в истории финал Лиги конференций. В решающем матче итальянцы переиграли Фейеноорд из Нидерландов.

А Жозе Моуринью отметился уникальным достижением. Он стал первым тренером, выигравшим еврокубки с четырьмя разными командами.

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Напомним, ранее Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с Порту (сезон-2003/2004) и Интером (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы, с Манчестер Юнайтед (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с Порту Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.

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Отметим, что португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трех ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Также брал Кубок УЕФА, а будучи ассистентом главного тренера Моуринью в 1997 году выиграл Кубок кубков с Барселоной.