28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Тож Росію ще не принижували: збірну окупантів опустять на дно

Андрій Трофімов
27 травня, 15:06
Наразі збірній Росії заборонено брати участь у чемпіонатах світу з хокею, а повернути її хочуть лише до першого дивізіону

Путін розпочав війну, яка поховала російський хокей / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Міжнародна федерація хокею ухвалила, що чемпіонат світу 2023 року замість Росії пройде в Латвії та Фінляндії. І цей турнір російські хокеїсти пропустять.

Також з'явився план повернення Росії до світового хокею після того, як країна капітулює у війні з Україною та поверне всі окуповані території.

Реклама

Збірні Росії та Білорусі зараз виключені з топ-дивізіону світової першості. А потім їх хочуть відправити до першого дивізіону чемпіонату світу, коли Міжнародна федерація хокею зніме з них усунення. Так низько російський хокей ще ніколи в історії не падав.

Із 2024 року перший дивізіон планують реформувати. Зробити дві групи по 12 команд плюс стадія плей-офф із чвертьфіналу до фіналу.

Нагадаємо, цими днями чемпіонат світу проходить у Фінляндії. Вже визначились півфінальні пари ЧС-2022 з хокею.