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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Так ще ніхто не робив! Італійський футболіст покликав заміж дівчину просто під час матчу

Любомир Луканюк
15 листопада, 13:00
У поєдинку чемпіонату Італії форвард Джузеппе Фелла забив гол та зробив пропозицію своїй дівчині. Вона відповіла згодою

Романтичний вчинок Джузеппе

Нападник Палермо Джузеппе Фелла під час матчу 14 туру італійської Серії С проти Потенци (2:0) зробив пропозицію своїй дівчині.

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Після забитого м'яча на початку другого тайму Фелла прибіг до трибуни і показав футболку, на якій намальований чоловік, що робить пропозицію дівчині. Цей жест був адресований його дівчині Марісі, яка була на стадіоні.

Дівчина дала позитивну відповідь.

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Нагадаємо, що сьогодні судний день для збірної Італії у відборі на ЧС-2022. Перед заключним туром Італія випереджає Швейцарію за загальною різницею м'ячів (13:2, +11 проти 11:2, +9). Зараз у обох команд рівність щодо особистих зустрічей. Якщо у підсумку у них також буде однакова загальна різниця м'ячів та загальна кількість забитих голів, то Швейцарія фінішує першою за рахунок більшої кількості м'ячів на виїзді у особистих зустрічах: матч у Базелі завершився 0:0, а у Римі – 1:1.