28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Так буде скрізь! Українець жорстоко побив росіянина, який сховався під сербським прапором

Андрій Трофімов
27 травня, 09:29
На чемпіонаті Європи з боксу Ярослав Харциз переміг Павла Федорова та пробився до 1/4 фіналу турніру

Харциз продовжує боротьбу за медалі на чемпіонаті Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Ярослав Харциз впевнено вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи з боксу. У 1/8 фіналу Ярослав побив Павла Федорова!

Цей боксер із Росії, але через війну російські боксери не допущені до континентальної першості. І щоб оминути санкції, Федоров вирішив виступати за Сербію.

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Після поєдинку Ярослав зробив патріотичний пост у соцмережах.

"Всі перемоги для нашого сильного народу", – написав Харциз у себе в Instagram.

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Додамо, що раніше патріотичний вчинок на чемпіонаті Європи зробив Іван Сапун. Після перемоги у першому колі він крикнув "Слава Україні!".

Раніше ми писали, що боксер Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну. Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".