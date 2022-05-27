Так будет везде! Украинец жестоко избил россиянина, который спрятался под сербским флагом

Харцыз продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Ярослав Харцыз уверенно вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу. В 1/8 финала Ярослав избил Павла Федорова!

Этот боксер из России, но из-за войны российские боксеры не допущены к континентальному первенству. И чтобы обойти санкции, Федоров решил выступать за Сербию.

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После поединка Ярослав сделал патриотический пост в соцсетях.

"Все победы для нашего сильного народа", – написал Харцыз у себя в Instagram.

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Добавим, что ранее патриотический поступок на чемпионате Европы совершил Иван Сапун. После победы в первом круге он крикнул "Слава Украине!".

Ранее мы писали, что боксер Олег Прудкий погиб на войне против России, защищая свою страну. Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".